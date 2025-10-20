Минздрав пересчитал, сколько на самом деле пьют алкоголя в Вологодской области

Минздрав России скорректировал данные о потреблении алкоголя в Вологодской области, согласно которым показатели в пересчёте на чистый спирт колеблются от 9,56 литра на душу населения в январе 2025 года до 9,65 литра в сентябре того же года. Соответствующие сведения опубликованы на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, в 2025 году потребление алкоголя в регионе составило: 9,56 литра в январе, по 9,31 литра в феврале и марте, 9,78 — апрель, 9,58 — май, 9,4 — июнь, 9,48 — июль и 9,56 в августе. Кроме того, с 1 марта в регионе было продано 5,3 литра алкоголя на человека. За аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 6,3 литра.

Минздрав внёс корректировки в статистику по потреблению алкоголя в регионе после разногласий с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым. Он выражал несогласие с информацией о росте употребления алкогольных напитков после введения новых ограничений и пообещал предоставить пересмотренные данные.

Напомним, что с 1 марта 2025 года в Вологодской области розничная продажа алкоголя по будням разрешена только с 12:00 до 14:00, тогда как в заведениях общепита с соответствующей лицензией таких ограничений нет. По данным Минздрава, с момента введения ограничений смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, сократилась на 49,6% (со 133 до 66 человек) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число пациентов, госпитализированных с алкогольным опьянением, уменьшилось вдвое: с 489 человек с марта по сентябрь 2024 года до 243 за тот же период 2025 года.