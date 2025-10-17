Алкомаркеты в Вологодской области переформатируют в магазины «у дома»

Крупные федеральные сети алкомаркетов в Вологодской области начинают масштабное переформатирование в продуктовые магазины, где доля алкогольной продукции в ассортименте не будет превышать 20%. Первый такой магазин откроется в Вологде на следующей неделе, а полный переход всех точек планируется завершить до конца декабря. Об этом заявил губернатор региона Георгий Филимонов на оперативном совещании правительства области.

«С крупными сетями мы сейчас уже подходим к окончательной и принципиальной, я надеюсь, договорённости относительно того, что эти сети переименуются, будут называться сетями продуктовых магазинов «У дома». Уже есть согласованный логотип, ребрендинг», — сообщил Георгий Филимонов.

Губернатор уточнил, что продажа алкоголя в перепрофилированных магазинах будет разрешена только в специально выделенных залах и исключительно в будние дни с 12:00 до 14:00, без ограничений в выходные дни.

Глава региона отметил, что из 610 алкомаркетов, ранее работавших в области, 389 уже прекратили деятельность или отказались от продажи спиртного. При этом власти не ставят целью просто ликвидировать точки продаж алкоголя, а предлагают предпринимателям комплексную программу поддержки «5-3-3»: до 5 миллионов рублей под 3% годовых на три года для перепрофилирования бизнеса в заведения общественного питания — кафе, бары, рестораны или пиццерии.

По словам Филимонова, такая масштабная поддержка малого и среднего бизнеса в регионе предоставляется впервые, а инициатива уже получила одобрение Агентства стратегических инициатив.

Новая политика ограничения продажи алкоголя действует в Вологодской области с 1 марта 2025 года и включает запрет на торговлю спиртным в подвальных помещениях, цокольных этажах и пристроенных помещениях многоквартирных домов, что позволило ликвидировать стихийные «наливайки» во дворах жилых домов.