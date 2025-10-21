Life.ru узнал, что реальное потребление алкоголя в России гораздо ниже статистики
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tero Vesalainen
В России наблюдается снижение потребления алкоголя до 7,84 литра на душу населения — это минимальный показатель за последние 25 лет. Однако руководитель центра разработки национальной алкогольной политики и председатель «Национального союза защиты прав потребителей» Павел Шапкин отметил в комментарии Life.ru, что такие данные не совсем корректны для объективного анализа. По его мнению, за основу для сравнения была взята статистика 1999 года, что не совсем правильно.
Как объяснил Шапкин, лишь с 2005 года была введена обязательная маркировка алкогольной продукции, что вывело около 20% продукции из тени. В то время пиво вообще не учитывалось как алкогольная продукция, и его учёт был почти нулевым, а полноценная маркировка пива была введена только в прошлом году. Благодаря введению региональных марок и системы акцизных складов объёмы легального производства значительно увеличились, что отразилось на официальной статистике потребления.
На самом же деле реальное потребление алкоголя сегодня значительно ниже, чем в 1999 году, если опираться на экспертные оценки, а не на официальные данные. Кстати, данные о потреблении алкоголя должны коррелировать с показателями смертности. Например, смертность от отравления алкоголем в 1999 году составляла 18 тысяч человек в год, тогда как сейчас — чуть более 8 тысяч, то есть снизилась более чем в два раза. Это подтверждает, что алкоголя потребляется примерно в два раза меньше, чем в 1999 году, при том что сейчас он учитывается гораздо лучше.
Шапкин также отметил, что в 1999 году на рынке действовало около 850 ликёро-водочных заводов, а сейчас их меньше 150. Множество пивоваров и производителей оставались вне учёта, что также влияет на оценку реального потребления.
Ранее Life.ru сообщал, что запрет на продажу алкоголя по воскресеньям хотят ввести на Алтае. Кроме того, продажу спиртного хотят ограничить в праздники. Все изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.
Больше мнений и авторских оценок читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.