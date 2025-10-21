На Алтае введут запрет на продажу алкоголя по воскресеньям

Власти республики Алтай решили смягчить ограничения на продажу алкоголя. Вместо полного запрета в выходные дни, алкоголь будет недоступен для покупки только по воскресеньям и в праздники. Об этом сообщил в рамках заседания правительства глава республики Андрей Турчак.

«Единственное изменение от решения совета — это суббота. [Продажа алкоголя в] пятницу с 11:00 до 16:00, суббота — с 11:00 до 14:00, воскресенье — полный запрет, подготовка к трудовой рабочей неделе», — сказал Турчак.

В рамках заседания правительства было утверждено решение о введении полного запрета на работу алкомаркетов и розничной продажи алкоголя в многоквартирных жилых домах и вблизи детских садов и школ. Также в целом будет ограничена реализация спиртных напитков в будни с 11:00 до 19:00 часов. Кроме того, нельзя будет купить алкоголь и в праздничные дни. Все изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее власти республики рассматривали вариант полного запрета на продажу алкогольной продукции в выходные дни. На данный момент похожие меры уже действуют в Вологодской области. С марта 2026 года их ещё более ужесточат. По информации от главы региона Георгия Филимонова, в многоквартирных домах будут введены ограничения для торговых точек и общепита. В частности, запрещается продавать спиртное в заведениях площадью менее 200 кв. м, держать его в прикассовой зоне и продавать на цокольных этажах.