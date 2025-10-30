Life.ru узнал, сколько в чайном грибе алкоголя и можно ли от него опьянеть

Процесс превращения сладкого чайного настоя в газированный напиток с характерным кисловатым оттенком, известный как комбуча, осуществляется благодаря особой биологической культуре. Как пояснил директор по маркетингу «Сварщицы Екатерины» Сергей Митрофанов в комментарии для Life.ru, ключевую роль играет не «чайный гриб», а симбиотическая культура SCOBY, представляющая собой сложный комплекс из различных бактериальных штаммов и дрожжевых культур.

Специалист рассказал, что в процессе брожения дрожжевые компоненты расщепляют сахарные соединения с выделением диоксида углерода и этанола. Последующий этап предполагает окисление спирта уксуснокислыми бактериями с образованием уксусной кислоты.

В ходе сложного процесса ферментации дрожжи вырабатывают этанол, а бактерии наоборот — поглощают его, для некоторых из них это питательная среда. Поэтому в готовом напитке доля алкогольной составляющей чаще всего снижается до минимума или вовсе отсутствует. Однако, без точного анализа состава никогда нельзя утверждать, что спирта в комбуче нет. Сергей Митрофанов Директор по маркетингу «Сварщицы Екатерины»

Эксперт сообщил, что в промышленном производстве каждая партия комбучи проходит тщательную лабораторную проверку, включая контроль содержания спирта. Это позволяет гарантировать стабильность состава и отсутствие алкоголя в напитке. В противоположность этому, при домашнем приготовлении сложно поддерживать оптимальные температурные условия, стерильность и кислородный баланс, что может привести к повышению концентрации алкоголя до 1-2% и развитию посторонних бактерий или плесени, если культура SCOBY загрязнена.

