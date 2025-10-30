Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 00:11

Life.ru узнал, сколько в чайном грибе алкоголя и можно ли от него опьянеть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / P-fotography

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / P-fotography

Процесс превращения сладкого чайного настоя в газированный напиток с характерным кисловатым оттенком, известный как комбуча, осуществляется благодаря особой биологической культуре. Как пояснил директор по маркетингу «Сварщицы Екатерины» Сергей Митрофанов в комментарии для Life.ru, ключевую роль играет не «чайный гриб», а симбиотическая культура SCOBY, представляющая собой сложный комплекс из различных бактериальных штаммов и дрожжевых культур.

Специалист рассказал, что в процессе брожения дрожжевые компоненты расщепляют сахарные соединения с выделением диоксида углерода и этанола. Последующий этап предполагает окисление спирта уксуснокислыми бактериями с образованием уксусной кислоты.

В ходе сложного процесса ферментации дрожжи вырабатывают этанол, а бактерии наоборот — поглощают его, для некоторых из них это питательная среда. Поэтому в готовом напитке доля алкогольной составляющей чаще всего снижается до минимума или вовсе отсутствует. Однако, без точного анализа состава никогда нельзя утверждать, что спирта в комбуче нет.

Сергей Митрофанов

Директор по маркетингу «Сварщицы Екатерины»

Эксперт сообщил, что в промышленном производстве каждая партия комбучи проходит тщательную лабораторную проверку, включая контроль содержания спирта. Это позволяет гарантировать стабильность состава и отсутствие алкоголя в напитке. В противоположность этому, при домашнем приготовлении сложно поддерживать оптимальные температурные условия, стерильность и кислородный баланс, что может привести к повышению концентрации алкоголя до 1-2% и развитию посторонних бактерий или плесени, если культура SCOBY загрязнена.

7 способов экономии от бабушек СССР, которые современная молодёжь считает дикостью, а зря
7 способов экономии от бабушек СССР, которые современная молодёжь считает дикостью, а зря

Ранее Life.ru развеял популярный миф о том, что употребление чайного гриба поможет избавиться от лишнего веса. Комбуча является углеводным напитком, в котором содержится мало калорий. Если в течение нескольких дней питаться только чайным грибом, это вызовет мочегонный эффект, что действительно приведёт к потере веса. Однако такой способ очень сильно нагружает организм, ставя под угрозу здоровье. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

Больше мнений и авторских оценок читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar