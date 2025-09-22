7 способов экономии от бабушек СССР, которые современная молодёжь считает дикостью, а зря

Кризис научил нас многому. Например, тому, что бабушки были настоящими финансовыми гениями — только мы об этом не подозревали. Пока мы тратим тысячи на коучей по экономии и читаем книжки о том, как правильно копить деньги, старшее поколение молча применяет методы, которые работают лучше любой современной стратегии. Мы изучили архивы советской бережливости и отобрали семь способов, которые помогут вам сэкономить не хуже, чем бабушке Зине из коммунальной квартиры на Арбате. Причём некоторые из этих методов сегодня называют «эко-трендами» и продают за большие деньги!

Бутылочная мафия, Или как превратить мусор в доходы

Экономия по-советски: забытые методы управления семейным бюджетом. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Владимир Саяпин

В СССР существовала целая индустрия, о которой мы вспоминаем с умилением, а зря — стеклотара была настоящим золотом! За пустую молочную бутылку давали 15 копеек, что составляло половину её стоимости с содержимым. Семьи месяцами копили бутылки под мойкой и на балконах, а потом триумфально несли их в пункт приёма. Существовали даже городские легенды о «бутылочной мафии» — людях, которые сколотили состояние на сборе тары и покупали на эти деньги автомобили! Сегодня система возврата тары работает в Германии и скандинавских странах — там за каждую сданную банку или бутылку получаешь от 10 до 25 евроцентов. Россия пока отстаёт, но кое-где уже появляются эксперименты с возвратом тары. А пока можно просто продавать стеклянные банки и бутылки через сайты объявлений — удивитесь, но спрос есть! Особенно ценятся банки необычной формы и винтажные бутылки.

Кирпич в унитазе — гениальная инженерная мысль

Молодёжь смеётся над историями про кирпич в сливном бачке, считая это пережитком прошлого. А зря! Наши бабушки решили проблему экономии воды на полвека раньше, чем до этого додумались западные инженеры. Кирпич уменьшал объём воды в бачке примерно на литр, что за год экономило семье около 11 кубометров воды. Американцы подсчитали эффективность этого метода и начали выпускать унитазы с двойной кнопкой слива, присвоив себе советское ноу-хау! Сегодня можно пойти ещё дальше — установить двухрежимную кнопку слива или положить в бачок пластиковую бутылку с водой. Современные системы позволяют использовать для смыва от 3 до 6 литров вместо стандартных 9–12. За год семья из четырёх человек экономит около 20 тысяч литров воды — это примерно 3–4 тысячи рублей при московских тарифах.

Капроновые колготки — швейцарский нож домашнего хозяйства

Бабушкины способы сэкономить деньги в домашнем хозяйстве. Фото © Wikipedia / Daniel Case.

То, что сегодня называют «лайфхаком», наши бабушки применяли десятилетиями. Порвавшиеся колготки никогда не выбрасывали — из них получались идеальные сетки для хранения лука и картофеля, подвязки для растений на даче, фильтры для процеживания творога и даже средство для уборки — капрон отлично собирает пыль и шерсть животных. Особенно ценились плотные колготки: их разрезали на полоски и использовали вместо резинок и верёвок. Сегодня подобную «экологичность» продают как тренд — в модных блогах можно найти десятки способов повторного использования колготок. Разница лишь в том, что бабушки делали это от бедности, а мы — от избытка сознательности. Один совет особенно актуален: старые колготки идеально подходят для мытья автомобиля — не царапают, хорошо впитывают влагу и не оставляют разводов.

Чайный гриб — дедушка всех пробиотиков

Пока современные мамы тратят тысячи на детские йогурты и биодобавки, наши бабушки выращивали на подоконнике собственную «фабрику здоровья». Чайный гриб давал семье неограниченное количество газированного напитка, богатого полезными бактериями и витаминами. Стоимость производства — цена чая и сахара, то есть копейки. Один гриб мог «работать» годами, передаваясь из семьи в семью как семейная реликвия. Сегодня подобные напитки продают в магазинах здорового питания по 200–300 рублей за бутылочку объёмом 0,33 литра. Называется это «комбуча» и позиционируется как суперфуд для продвинутых веганов. Завести чайный гриб можно и сейчас — их до сих пор передают «из рук в руки» или продают через интернет. Месячный запас домашней комбучи обойдётся в 200–300 рублей вместо 6–8 тысяч за покупные аналоги.

Авоська — прародитель экосумок

Советские лайфхаки экономии, которые работают в кризис. Фото © Wikipedia / Korsak.

Забавно наблюдать, как то, что было у каждой советской семьи, сегодня продают как «эко-тренд» за 1500–2000 рублей в модных магазинах. Авоська — сетка для покупок — служила десятилетиями, занимала минимум места и выдерживала любые нагрузки. Её название происходило от слова «авось» — авось что-нибудь достану в магазине. Но практическая польза была огромной: никаких трат на пакеты, никакого вреда экологии, а растягивающаяся сетка помещала удивительное количество продуктов. Современные производители «переизобрели» авоську, добавили к ней красивое название «фруктовка» или «экосумка», стильный дизайн и завышенную цену. Хотя оригинальную советскую авоську можно купить на любом рынке за 150–200 рублей. Семья, которая откажется от пластиковых пакетов в пользу авоськи, экономит около 3–4 тысяч рублей в год только на самих пакетах, не говоря уже о пользе для экологии.

Макулатура — первый кешбэк в истории

«Сдай макулатуру — получи книгу!» — этот лозунг знаком каждому, кто застал советскую эпоху. Семьи месяцами собирали газеты, журналы и картонные коробки, чтобы потом сдать их за деньги или обменять на дефицитные книги. Для подростков это был первый способ заработка на карманные расходы, а для семей — возможность вернуть часть денег, потраченных на печатную продукцию. По сути, это был первый в истории кешбэк! Сегодня макулатуру принимают по 4–7 рублей за килограмм, а цены на бумагу растут быстрее инфляции. Семья, которая накопит за год 50–60 килограммов макулатуры (а это совсем не много для активных читателей газет и покупателей товаров в картонной упаковке), может выручить 250–400 рублей. Мелочь? Да, но мелочи складываются в серьёзные суммы. А главное — это тот редкий случай, когда экология и экономия идут рука об руку.

Домашние заготовки — консервы, которые не стыдно подать гостям

Как экономили в СССР: проверенные методы для современной семьи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NataAkuLova

В августе-сентябре советские женщины превращались в настоящих промышленников — на кухне работали сразу несколько кастрюль, банки стояли рядами, а воздух был пропитан ароматами укропа и чеснока. Домашние заготовки на зиму были не просто традицией, а экономической необходимостью. Закупка овощей и фруктов в сезон, когда они стоят копейки, и консервирование на всю зиму позволяли семьям экономить тысячи рублей на продуктах. Сегодня разница в цене между сезонными и зимними овощами может достигать 300–500%, а качественные консервы в магазинах стоят как крыло самолёта. При этом домашние заготовки не только дешевле, но и полезнее — вы точно знаете, что внутри банки никаких консервантов, красителей и загустителей. Семья, которая летом заготовит 30–40 банок солений, варенья и салатов, экономит зимой от 15 до 25 тысяч рублей. А если учесть, что многие овощи можно вырастить на даче, — экономия вырастает в разы.