22 сентября, 02:46

Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь вице-губернатора Ефремова

Обложка © Правительство Приморского края

Во Владивостоке установили мемориальную доску в честь вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, погибшего в Курской области. Доску разместили на здании школы №59, где он учился. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Церемония открытия прошла 22 сентября. В ней приняли участие представители региональных властей, близкие покойного, учащиеся школы и общественные деятели.

«Вице-губернатор Приморского края полковник Сергей Ефремов возглавлял отряд добровольцев Приморья «Тигр» с момента его основания, погиб 2 февраля во время выполнения боевого задания на территории Курской области. За свой вклад в службу был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётных званий «Герой ДНР», «Герой Приморского края», «Герой Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В Уссурийском военном училище установили бюст в честь комбата Ефремова
Напомним, в феврале вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Он отправился на фронт в качестве добровольца и командовал отрядом БАРС-22 «Тигр». Автомобиль, в котором находился Ефремов, подорвался на мине в Курской области.

