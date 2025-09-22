Во Владивостоке открыли мемориальную доску в честь вице-губернатора Ефремова

Во Владивостоке установили мемориальную доску в честь вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова, погибшего в Курской области. Доску разместили на здании школы №59, где он учился. Об этом сообщает правительство Приморского края.

Церемония открытия прошла 22 сентября. В ней приняли участие представители региональных властей, близкие покойного, учащиеся школы и общественные деятели.

«Вице-губернатор Приморского края полковник Сергей Ефремов возглавлял отряд добровольцев Приморья «Тигр» с момента его основания, погиб 2 февраля во время выполнения боевого задания на территории Курской области. За свой вклад в службу был удостоен ряда наград, в том числе Георгиевского креста, почётных званий «Герой ДНР», «Герой Приморского края», «Герой Российской Федерации», — говорится в заявлении.