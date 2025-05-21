В Уссурийском военном училище установили бюст в честь комбата Ефремова
Обложка © Telegram / Кожемяко | официально
В Уссурийском суворовском военном училище, где учился погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, установили бюст в его честь. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.
Открытие бюста Сергею Ефремову в Уссурийском сувороском военном училище. Обложка © Telegram / Кожемяко | официально
«Сергей Ефремов навечно остаётся в строю суворовского братства! Бюст Герою России, первому командиру добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову установлен в его родном Уссурийском суворовском военном училище. Сергей Викторович был выпускником 1991 года. Его знают и уважают тут все — от генералов до новобранцев», — написал глава края.
Губернатор отметил, что училище было основано в Курске в 1943 году, а уже после Великой Отечественной войны его перевели на Дальний Восток. Десятилетия спустя его выпускник из Приморского края отдал жизнь за освобождение Курской области — судьба настоящего героя, резюмировал Кожемяко.
Напомним, Сергей Ефремов был первым командиром добровольческого батальона «Тигр». В 2024 году его назначили вице-губернатором Приморья, где он курировал внутреннюю политику. Летом того же года он вновь возглавил отряд «Тигр», сформированный из бойцов, вернувшихся из зоны СВО. 2 февраля 2024 года Ефремов и двое его подчиненных погибли при выполнении боевой задачи, когда их машина подорвалась на мине. Позже стало известно, что его сын тоже защищает национальные интересы России в зоне спецоперации.