В Уссурийском военном училище установили бюст в честь комбата Ефремова

В Уссурийском суворовском военном училище, где учился погибший вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, установили бюст в его честь. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

Открытие бюста Сергею Ефремову в Уссурийском сувороском военном училище. Обложка © Telegram / Кожемяко | официально

«Сергей Ефремов навечно остаётся в строю суворовского братства! Бюст Герою России, первому командиру добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову установлен в его родном Уссурийском суворовском военном училище. Сергей Викторович был выпускником 1991 года. Его знают и уважают тут все — от генералов до новобранцев», — написал глава края.

Губернатор отметил, что училище было основано в Курске в 1943 году, а уже после Великой Отечественной войны его перевели на Дальний Восток. Десятилетия спустя его выпускник из Приморского края отдал жизнь за освобождение Курской области — судьба настоящего героя, резюмировал Кожемяко.