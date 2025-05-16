«Папа тут»: Сын комбата Ефремова до сих пор не может принять гибель отца на СВО

Сын вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова (позывной Кубинец), заявил, что до сих пор не верит в смерть своего отца. Роман, который сейчас тоже находится в зоне СВО, рассказал, что в феврале Ефремов, как обычно, отправился на задание — под Суджу. Что именно там произошло, известно только Богу. Основной версией гибели Кубинца считается то, что машина, в которой находился командир, наехала на мину. Роман был одним из последних, кто видел отца живым.

Он отметил, что несмотря на то, что они с ним находились рядом на фронте, встречались редко из-за плотного графика командиров. Перед гибелью они несколько вечеров собирались вместе. В последний раз папа спросил его, что приготовить на следующий день — рыбу или мясо. Он ответил, что решат завтра. А утром ему сообщили о гибели отца.