«Папа тут»: Сын комбата Ефремова до сих пор не может принять гибель отца на СВО
Сын комбата Ефремова: Не могу признать смерть отца, для меня он на задании
Сергей Ефремов. Обложка © Пресс-служба Правительства Приморского края
Сын вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова (позывной Кубинец), заявил, что до сих пор не верит в смерть своего отца. Роман, который сейчас тоже находится в зоне СВО, рассказал, что в феврале Ефремов, как обычно, отправился на задание — под Суджу. Что именно там произошло, известно только Богу. Основной версией гибели Кубинца считается то, что машина, в которой находился командир, наехала на мину. Роман был одним из последних, кто видел отца живым.
Он отметил, что несмотря на то, что они с ним находились рядом на фронте, встречались редко из-за плотного графика командиров. Перед гибелью они несколько вечеров собирались вместе. В последний раз папа спросил его, что приготовить на следующий день — рыбу или мясо. Он ответил, что решат завтра. А утром ему сообщили о гибели отца.
«Не могу признать смерть отца. Для меня он жив, просто на задании, где связи нет. Татуировку набил — если не слышу его по станции — хотя бы прочитаю, что папа тут», — рассказал военный RG.ru, показывая журналистам татуировку с надписью «Папа тут».
Напомним, что Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его машина подорвалась на мине. Позже стало известно, что его сын сражается в зоне спецоперации.