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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 мая, 20:52

«Папа тут»: Сын комбата Ефремова до сих пор не может принять гибель отца на СВО

Сын комбата Ефремова: Не могу признать смерть отца, для меня он на задании

Сергей Ефремов. Обложка © Пресс-служба Правительства Приморского края

Сергей Ефремов. Обложка © Пресс-служба Правительства Приморского края

Сын вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова (позывной Кубинец), заявил, что до сих пор не верит в смерть своего отца. Роман, который сейчас тоже находится в зоне СВО, рассказал, что в феврале Ефремов, как обычно, отправился на задание — под Суджу. Что именно там произошло, известно только Богу. Основной версией гибели Кубинца считается то, что машина, в которой находился командир, наехала на мину. Роман был одним из последних, кто видел отца живым.

Он отметил, что несмотря на то, что они с ним находились рядом на фронте, встречались редко из-за плотного графика командиров. Перед гибелью они несколько вечеров собирались вместе. В последний раз папа спросил его, что приготовить на следующий день — рыбу или мясо. Он ответил, что решат завтра. А утром ему сообщили о гибели отца.

«Не могу признать смерть отца. Для меня он жив, просто на задании, где связи нет. Татуировку набил — если не слышу его по станции — хотя бы прочитаю, что папа тут», — рассказал военный RG.ru, показывая журналистам татуировку с надписью «Папа тут».

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Напомним, что Сергей Ефремов погиб, когда возвращался с боевого задания в Курской области. Его машина подорвалась на мине. Позже стало известно, что его сын сражается в зоне спецоперации.

Александра Мышляева
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