Защита обжаловала арест велосипедиста из Франции Сехили

Апелляционная жалоба на содержание под стражей французского велосипедиста Софиана Сехили была передана в Приморский краевой суд. Об этом рассказала РИА «Новости» адвокат Алла Кушнир.

По словам защитника, ходатайство направлено на замену меры пресечения на более мягкую, не предполагающую изоляцию. Для этого подготовлен полный комплект документов, подтверждающих обоснованность просьбы.