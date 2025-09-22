Защита обжаловала арест велосипедиста из Франции Сехили
Апелляционная жалоба на содержание под стражей французского велосипедиста Софиана Сехили была передана в Приморский краевой суд. Об этом рассказала РИА «Новости» адвокат Алла Кушнир.
По словам защитника, ходатайство направлено на замену меры пресечения на более мягкую, не предполагающую изоляцию. Для этого подготовлен полный комплект документов, подтверждающих обоснованность просьбы.
Напомним, ранее в России задержали 44-летнего французского путешественника Софиана Сехили по обвинению в незаконном пересечении границы во Владивостоке. Турист намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Общественник Владимир Найдин заявил, что Сехили не жаловался на содержание в СИЗО Уссурийска.