22 сентября, 01:25

Приставы арестовали имущество бизнесмена, обвиняемого в убийстве бывшего депутата Рады Кивы

Илья Кива. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ilya_kiva

Судебные приставы арестовали имущество бизнесмена Араика Амирханяна, лишённого украинского гражданства и обвиняемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, совершённого в декабре 2023 года в Московской области. Об этом стало известно из судебных и других материалов, сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года Илья Кива был убит в подмосковной деревне Супонево. По предварительным данным, убийство носило заказной характер. Исполнительное производство в отношении Амирханяна было открыто на основании материалов, поступивших от Арбитражного суда Московской области, и предусматривает арест его имущества.

Если Амирханян будет признан виновным по делу об убийстве, то, по совокупности приговоров, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Амирханян до этого уже находился в СИЗО, отбывая наказание по приговору Дмитровского городского суда за дачу взятки судебному приставу. Было установлено, что обвиняемый передал взятку за снятие ареста с расчётных счетов его компании «Дорлидер», которая проходила процедуру банкротства и задолжала налоговой около 780 млн рублей. Суд приговорил Амирханяна к 6 годам колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (1,5 млн рублей). Вину он не признал.

Ранее сообщалось, что судебные приставы взыскивают с олимпийского чемпиона и хоккеиста Ивана Телегина почти 72 млн рублей, предназначенных, в частности, его бывшей жене, заслуженной артистке России Пелагее. Исполнительные производства были открыты на основании решений Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда, касающихся раздела совместно нажитого имущества после развода в 2020 году. В спор входили апартаменты в элитном комплексе, автомобиль класса «люкс», загородный дом и средства на общем счёте. Суд также постановил выплату алиментов на несовершеннолетнюю дочь.

