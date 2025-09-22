Приставы арестовали имущество бизнесмена, обвиняемого в убийстве бывшего депутата Рады Кивы

Судебные приставы арестовали имущество бизнесмена Араика Амирханяна, лишённого украинского гражданства и обвиняемого в соучастии в убийстве бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы, совершённого в декабре 2023 года в Московской области. Об этом стало известно из судебных и других материалов, сообщает ТАСС.

В декабре 2023 года Илья Кива был убит в подмосковной деревне Супонево. По предварительным данным, убийство носило заказной характер. Исполнительное производство в отношении Амирханяна было открыто на основании материалов, поступивших от Арбитражного суда Московской области, и предусматривает арест его имущества.

Если Амирханян будет признан виновным по делу об убийстве, то, по совокупности приговоров, ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Амирханян до этого уже находился в СИЗО, отбывая наказание по приговору Дмитровского городского суда за дачу взятки судебному приставу. Было установлено, что обвиняемый передал взятку за снятие ареста с расчётных счетов его компании «Дорлидер», которая проходила процедуру банкротства и задолжала налоговой около 780 млн рублей. Суд приговорил Амирханяна к 6 годам колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (1,5 млн рублей). Вину он не признал.