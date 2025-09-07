Мессенджер MAX
7 сентября, 03:32

Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммунальным платежам

Певец Витас. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Судебные приставы не смогли взыскать задолженность по коммунальным платежам с российского певца Витаса (Виталий Грачёв). Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В материалах от судей Одинцовского района Подмосковья указано, что певец не погасил задолженность по коммунальным платежам и накопленным пеням в установленные сроки. Общая сумма долга — почти 52 тыс. рублей.

На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство, однако его прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить информацию о деньгах и других ценностях, принадлежащих ему.

Долги погашены: Юрий Антонов рассчитался с налоговой

В начале сентября стало известно, что вокалист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков полностью расплатился с Федеральной налоговой службой. Певец задолжал государству более 1 миллиона рублей. После огласки информации о долгах в СМИ Жуков не стал вступать в публичную перепалку с налоговиками, а просто заплатил необходимую сумму в бюджет.

