Приставы не смогли взыскать с певца Витаса долг по коммунальным платежам

Судебные приставы не смогли взыскать задолженность по коммунальным платежам с российского певца Витаса (Виталий Грачёв). Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В материалах от судей Одинцовского района Подмосковья указано, что певец не погасил задолженность по коммунальным платежам и накопленным пеням в установленные сроки. Общая сумма долга — почти 52 тыс. рублей.

На основании поступивших материалов было открыто исполнительное производство, однако его прекратили из-за невозможности установить местонахождение должника, его имущества или получить информацию о деньгах и других ценностях, принадлежащих ему.