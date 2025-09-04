Мессенджер MAX
4 сентября, 10:01

Приставы взыскивают с экс-супруга Пелагеи почти 72 млн рублей

ТАСС: С экс-мужа Пелагеи Телегина приставы взыскивают почти 72 млн рублей

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

С олимпийского чемпиона и хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина судебные приставы взыскивают почти 72 млн рублей, часть суммы предназначена бывшей жене, заслуженной артистке России Пелагее. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Исполнительные производства открыты на основании материалов Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они касаются раздела совместно нажитого имущества после развода спортсмена и певицы в конце 2020 года. В спор входили апартаменты в элитном комплексе, люксовый автомобиль, загородный дом и средства на общем счёте. Суд также постановил выплату алиментов на несовершеннолетнюю дочь. Телегин пытался оспорить решения, но суд остался на стороне Пелагеи.

Ранее сообщалось, что судебные приставы разыскивают Ивана Телегина за задолженность почти в шесть миллионов рублей, в частности по исполнительному листу Никулинского районного суда. Помимо этого, за спортсменом числился долг в размере 66 миллионов рублей.

