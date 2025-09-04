Приставы взыскивают с экс-супруга Пелагеи почти 72 млн рублей

С олимпийского чемпиона и хоккеиста «Авангарда» Ивана Телегина судебные приставы взыскивают почти 72 млн рублей, часть суммы предназначена бывшей жене, заслуженной артистке России Пелагее. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Исполнительные производства открыты на основании материалов Никулинского суда Москвы и Одинцовского городского суда. Они касаются раздела совместно нажитого имущества после развода спортсмена и певицы в конце 2020 года. В спор входили апартаменты в элитном комплексе, люксовый автомобиль, загородный дом и средства на общем счёте. Суд также постановил выплату алиментов на несовершеннолетнюю дочь. Телегин пытался оспорить решения, но суд остался на стороне Пелагеи.