От Бузовой и Тарасова до Пелагеи и Телегина: самые скандальные разводы из мира спорта Оглавление Руслан Нигматуллин vs Елена: 27 лет брака и жёсткий развод из-за 120 млн рублей Кержаков vs Тюльпанова: Как футболист пытался отобрать сына и проиграл суды Бузова и Тарасов: Как «Локомотив» оставил ведущую без денег Пелагея и Телегин: Хоккеист проиграл все суды, но запретил дочери уезжать Кейру и Новосельцев: Футболист подставил беременную жену, но она отсудила квартиру Мамаев vs Алана: Развод без скандалов? Как футболист лишился детей и платит 10 тыс. алиментов Life.ru рассказывает о громких расставаниях, делёжке имущества и детей известных спортсменов. К сожалению, таких историй очень много. 15 августа, 22:01 Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов — как разводились известные спортсмены. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / catinrocket, © ТАСС / Владимир Андреев, Олег Бухарев

Громкие разводы спортсменов привлекают внимание не только их фанатов, но и широкой общественности. Часто они бурно обсуждаются в СМИ и соцсетях. Расскажем о самых скандальных расставаниях известных спортсменов.

Руслан Нигматуллин vs Елена: 27 лет брака и жёсткий развод из-за 120 млн рублей

Руслан Нигматуллин пытается отсудить у бывшей жены часть имущества. Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

В 2024 году бывший вратарь сборной России и московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин развёлся с женой Еленой после 27 лет брака. Без скандалов, конечно, не обошлось. Бракоразводный процесс затянулся из-за делёжки жилплощади и денег.

Всё их совместно нажитое имущество оказалось оформлено на Елену. Футболист же предлагал в досудебном соглашении поделить пополам, но бывшая супруга отказалась. Она затаила обиду на Руслана и решила забрать всё. А именно квартиру в Москве стоимостью 120 миллионов рублей и апартаменты в Майами за 850 тысяч долларов. Елена продала квартиру в российской столице и уехала со всеми деньгами в США, где проживает уже много лет.

Сейчас Нигматуллин пытается отсудить свою долю у бывшей жены и матери его двух сыновей.

Руслан, правда, не сильно горюет. Он нашёл поддержку и любовь с телеведущей Эвелиной Сынчой, которая моложе его на целых 28 лет.

Кержаков vs Тюльпанова: Как футболист пытался отобрать сына и проиграл суды

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова не смогли сохранить добрые отношения. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Известный российский футболист Александр Кержаков до сих пор не наладил отношения со своей третьей супругой Миланой Тюльпановой. С дочерью сенатора Вадима Тюльпанова форвард прожил в браке четыре года, а в 2019-м пара уже развелась. Причиной стали постоянные измены Александра и его нарциссический характер.

Конечно, не обошлось без скандала. Милана постоянно публиковала заявления в соцсетях, подогревая интерес к процессу развода. Все судебные разборки выиграла Милана. Только вот делили они совсем не имущество. Футболист пытался обвинить супругу в употреблении наркотиков и забрать их общего сына.

При этом второй брак экс-игрока «Зенита» тоже закончился скандалом. Он смог забрать ребёнка у Екатерины Сафроновой, которую также обвинял в употреблении запрещённых средств. У девушки не было связей, и она не смогла защитить интересы сына. Мальчик же до сих пор проживает с Кержаковым.

Бузова и Тарасов: Как «Локомотив» оставил ведущую без денег

Пара Тарасова и Бузовой была красивой, но быстро распалась. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Известная телеведущая и блогер Ольга Бузова в 2016 году находилась на волне бешеной популярности на фоне развода с футболистом «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Звезда не смогла простить измену спортсмену и ушла от него.

Развод Бузовой с футболистом стал настоящей сенсацией. Пара с самого начала вызывала большой интерес у общественности. Ими восхищались. Они на радость всем часто выходили вместе в свет, делали друг другу дорогие подарки и сюрпризы.

Тарасов решил ничего не оставлять бывшей жене. Он продал их загородный дом, который был приобретён в период брака, а также забрал у Ольги машину. Усложнило ситуацию наличие брачного договора, который Ольга подписала сразу, не думая о последствиях.

Тогда Life стал свидетелем разговора Бузовой с другими жёнами футболистов. Девушка жаловалась подругам: «Какие деньги ###? Он меня выкинул из квартиры, без машины оставил!.. Он приехал с кавказцами, чеченцами… «Отдавай на ### всё, отдавай всё!»

Телеведущая не стала добиваться через суд своей доли, хотя могла. Она поступила по-другому. Бузова запела. Её карьера и рейтинги резко взлетели вверх, а Тарасов бесславно ушёл из спорта. Правда, он быстро женился на любовнице Анастасии Костенко, которая впоследствии родила ему четверых детей. И не так давно снова вляпался в скандал: его заподозрили во флирте с моделями, у которых он даже просил номер телефона.

Пелагея и Телегин: Хоккеист проиграл все суды, но запретил дочери уезжать

Пелагея и Иван Телегин долго не могли договориться об алиментах. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Народная певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин поженились в 2016-м, но счастье было недолгим, и спустя четыре года они оформили развод. Звезда эстрады надеялась мирно разойтись ради их дочери Таисии и спокойно поделить имущество. Только вот певица и спортсмен продолжают судиться до сих пор. Телегин проиграл все суды бывшей супруге, но недавно смог уменьшить размер алиментов на ребёнка.

Главный спор возник из-за совместно нажитого имущества. В браке они приобрели квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», «бентли» и огромный дом на Новой Риге в ипотеку. Также певица настаивала на том, что Иван тайно выводил крупную сумму денег из их общего бюджета. Суд полностью встал на сторону Пелагеи, которая по факту оставила бывшего супруга ни с чем.

Хоккеист решил отомстить и оформил запрет на выезд за границу их дочери. Об этом Пелагея узнала уже в аэропорту. Певица опять обратилась в суд и добилась своего: теперь Таисии можно ездить в отпуск.

Хоккеист в итоге обвинил бывшую жену в абьюзе: «Прекрасно понимаю Джонни Деппа. Я сам долгое время состоял в токсичных, абьюзивных отношениях и был жертвой домашнего насилия».

Кейру и Новосельцев: Футболист подставил беременную жену, но она отсудила квартиру

Иван Новосельцев и Катерина Кейру расстались со скандалом. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Звезда баскетбола Катерина Кейру и футболист Иван Новосельцев были одной из самых красивых и романтичных пар в мире спорта. В 2015 году Новосельцев сделал предложение руки и сердца своей невесте прямо на стадионе под овации фанатов. Пара быстро сыграла свадьбу.

В 2019 году Кейру выступила с шокирующим сообщением в соцсетях, где обвинила мужа в подставе. Футболист за её спиной переписал всё имущество на свою маму и заподозрил жену в измене. При этом Катерина была беременна, а Иван отказывался признавать ребёнка.

К атерина не сдалась, родила сына. Затем через суд отвоевала у Новосельцева квартиру. Спустя время страсти утихли, и Иван впервые встретился с ребёнком. А баскетболистка обрела счастье с актёром Алексеем Гавриловым, который известен по роли Гоши в ситкоме «Универ».

Мамаев vs Алана: Развод без скандалов? Как футболист лишился детей и платит 10 тыс. алиментов

Павел и Алана Мамаевы до сих пор судятся по вопросу имущества. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alana_mamaeva

Футболист сборной России Павел Мамаев восемь лет состоял в официальном браке с Аланой. У них родилась общая дочь Алиса, также экс-игрок «Краснодара» усыновил сына своей жены от первого брака Алекса. Всё было хорошо, пока футболист не попал в большой скандал с дракой в «Кофемании» и тюрьмой. Тогда-то и вскрылись подробности с изменами футболиста. Алана подала на развод вскоре после выхода мужа на свободу.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Всё по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала тогда девушка в своих соцсетях.

На деле всё оказалось куда сложнее. Мирно разойтись не получилось, и пара несколько лет судилась из-за имущественного вопроса и денег. Мамаев сразу же отказался от усыновления первого ребёнка Аланы и даже подал на неё иск, чтобы взыскать с неё алименты и забрать общую дочь. Этого у него не получилось сделать.

Позже футболист пытался уменьшить размер алиментов. Теперь он платит всего 10 тысяч в месяц. А имущественные вопросы они до сих пор решают в суде.

Авторы Галина Глазко