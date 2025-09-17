Арестованный во Владивостоке французский велосипедист рассказал об условиях содержания в СИЗО

Французский турист Софиан Сехили, задержанный во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы, находится в следственном изоляторе Уссурийска. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

По его словам, арестованный располагается в двухместной камере с двухъярусной кроватью, телевизором и необходимой посудой. Питание организовано три раза в день, однако путешественник отметил, что привычная для него еда отличается от предоставляемой в изоляторе, и попросил передать растворимый кофе. Жалоб на условия содержания или работу администрации СИЗО Сехили не предъявлял.

Владимир Найдин уточнил, что у арестованного возникли трудности в общении с прежним адвокатом. ОНК обеспечила ему нового представителя, учитывая, что француз не владеет русским языком. Связь с родственниками турист поддерживает через юриста.