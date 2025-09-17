Арестованный во Владивостоке французский велосипедист рассказал об условиях содержания в СИЗО
Арестованный в Приморье французский велосипедист не жалуется на условия в СИЗО
Французский турист Софиан Сехили, задержанный во Владивостоке по подозрению в незаконном пересечении границы, находится в следственном изоляторе Уссурийска. Об этом ТАСС сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.
По его словам, арестованный располагается в двухместной камере с двухъярусной кроватью, телевизором и необходимой посудой. Питание организовано три раза в день, однако путешественник отметил, что привычная для него еда отличается от предоставляемой в изоляторе, и попросил передать растворимый кофе. Жалоб на условия содержания или работу администрации СИЗО Сехили не предъявлял.
Владимир Найдин уточнил, что у арестованного возникли трудности в общении с прежним адвокатом. ОНК обеспечила ему нового представителя, учитывая, что француз не владеет русским языком. Связь с родственниками турист поддерживает через юриста.
Напомним, 44-летнего французского путешественника Софиана Сехили взяли под стражу по обвинению в незаконном пересечении границы во Владивостоке. 2 сентября турист рассказал в соцсетях, что был заблокирован на российско-китайской границе таможенниками после двух попыток въехать на территорию РФ через разные погранпункты. Мужчина намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде и опубликовал свой маршрут в соцсетях ещё месяц назад.