Итальянский турист погиб, сняв на видео свой прыжок с вершины Альп в Швейцарии

Итальянский турист Армин Шмидер погиб, совершая экстремальный прыжок с вершины Альп в Швейцарии. 28-летний бейсджампер вёл прямую трансляцию своего прыжка в Facebook Live*.

Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Armin Schmieder

Инцидент произошёл в 2016 году. На записи трансляции видно, как мужчина демонстрирует зрителям процесс подготовки к прыжку: закрепление снаряжения, надевание шлема и солнцезащитных очков. После этого он кладёт камеру в карман и совершает роковой прыжок.

Около 25 секунд зрители трансляции слышали только звуки полёта, однако в какой-то момент раздался крик Шмидера, за которым последовал характерный звук падения. Во время эфира пользователи социальной сети начали выражать обеспокоенность, а родственники молодого человека предприняли попытки выяснить его судьбу.

