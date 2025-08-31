Роупджамперша разбилась насмерть при падении с 90-метровой трубы в Павловске на глазах у сына

В Павловске женщина погибла, упав с 90-метровой трубы ТЭЦ во время занятия роупджампингом. О трагедии рассказали коллеги погибшей Елизаветы Г. из команды 23BLOCK.

«Вчера при трагичных обстоятельствах ушла из жизни опытный прыгун и мать двоих детей Лиза. Сейчас вся команда скорбит по этой утрате. Это очень большая трагедия для нас», – говорят друзья.

44-летняя Елизавета занималась прыжками с тарзанки, которые платно организует команда 23BLOCK. После удачного прыжка она решила подняться на трубу, чтобы сделать фотографии, но отказалась от страховки, в результате чего поскользнулась и сорвалась вниз. Инцидент произошёл на следующий день после дня рождения погибшей на глазах её 22-летнего сына, который тоже разделяет увлечение мамы.

Прокуратура начала проверку, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По их завершении будет дана оценка соблюдения организаторами требований федерального законодательства при предоставлении услуг.