Роупджамперша разбилась насмерть при падении с 90-метровой трубы в Павловске на глазах у сына
Женщина разбилась насмерть при роупджампинге с 90-метровой трубы в Павловске
Елизавета Г. Обложка © VK / 23BLOCK Прыжки с веревкой Роупджампинг 23 БЛОК
В Павловске женщина погибла, упав с 90-метровой трубы ТЭЦ во время занятия роупджампингом. О трагедии рассказали коллеги погибшей Елизаветы Г. из команды 23BLOCK.
«Вчера при трагичных обстоятельствах ушла из жизни опытный прыгун и мать двоих детей Лиза. Сейчас вся команда скорбит по этой утрате. Это очень большая трагедия для нас», – говорят друзья.
44-летняя Елизавета занималась прыжками с тарзанки, которые платно организует команда 23BLOCK. После удачного прыжка она решила подняться на трубу, чтобы сделать фотографии, но отказалась от страховки, в результате чего поскользнулась и сорвалась вниз. Инцидент произошёл на следующий день после дня рождения погибшей на глазах её 22-летнего сына, который тоже разделяет увлечение мамы.
Прокуратура начала проверку, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. По их завершении будет дана оценка соблюдения организаторами требований федерального законодательства при предоставлении услуг.
Ранее Life.ru сообщал, что трагический инцидент на зиплайне унес жизни двух человек в Кинельском районе Самарской области. 23 августа во время спуска у канатной дороги оборвался трос. 37-летний мужчина погиб мгновенно, а его 37-летняя спутница скончалась от полученных травм в больнице.