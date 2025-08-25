Мужчина и женщина разбились насмерть из-за обрыва каната на зиплайне под Самарой

В Самарской области 37-летние мужчина и женщина разбились во время катания на зиплайне, когда внезапно оборвался канат. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Возбуждено уголовное дело.

«В Кинеле возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)», — сказано в тексте.

Трагедия произошла 23 августа в Кинельском районе. Отдыхающие спускались по канатной дороге, но внезапно трос оборвался. Мужчина погиб на месте, а женщина скончалась от полученных травм уже в больнице. Сейчас следователи проверяют фирму, организовавшую спуск, а также устанавливают круг виновных.