25 августа, 10:04

Мужчина и женщина разбились насмерть из-за обрыва каната на зиплайне под Самарой

Зиплайн, во время катания на котором погибли мужчина и женщина в Самарской области. Обложка © Telegram / СУ СК России по Самарской области

В Самарской области 37-летние мужчина и женщина разбились во время катания на зиплайне, когда внезапно оборвался канат. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону. Возбуждено уголовное дело.

«В Кинеле возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц)», — сказано в тексте.

Трагедия произошла 23 августа в Кинельском районе. Отдыхающие спускались по канатной дороге, но внезапно трос оборвался. Мужчина погиб на месте, а женщина скончалась от полученных травм уже в больнице. Сейчас следователи проверяют фирму, организовавшую спуск, а также устанавливают круг виновных.

