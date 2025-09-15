Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини разбился во время соревнований в Кремоне
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cottix15
Во время гонки Dunlop Cup 600, проходившей на трассе Кремона, трагически погиб итальянский 39-летний пилот Габриэле Коттини. Итальянская федерация мотоциклетного спорта выразила соболезнования семье и близким гонщика.
Сообщается, что гонка не была прервана после инцидента. Организаторы приняли решение завершить запланированные заезды, посвятив победы памяти Коттини. Торжественные церемонии на подиуме отменили в знак траура.
В итальянском мотоспортивном сообществе Габриэле Коттини был заметной фигурой. Он активно участвовал в крупных гонках и часто оказывался в числе победителей.
