15 сентября, 06:50

Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини разбился во время соревнований в Кремоне

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / cottix15

Во время гонки Dunlop Cup 600, проходившей на трассе Кремона, трагически погиб итальянский 39-летний пилот Габриэле Коттини. Итальянская федерация мотоциклетного спорта выразила соболезнования семье и близким гонщика.

Сообщается, что гонка не была прервана после инцидента. Организаторы приняли решение завершить запланированные заезды, посвятив победы памяти Коттини. Торжественные церемонии на подиуме отменили в знак траура.

В итальянском мотоспортивном сообществе Габриэле Коттини был заметной фигурой. Он активно участвовал в крупных гонках и часто оказывался в числе победителей.

Гонщик Speed Demon насмерть разбился в попытке установить рекорд в «храме скорости»
Гонщик Speed Demon насмерть разбился в попытке установить рекорд в «храме скорости»

Ранее гоночный болид влетел в зрителей на ралли во Франции. Два человека погибли.

Мария Любицкая
