Итальянский мотогонщик Габриэле Коттини разбился во время соревнований в Кремоне

Во время гонки Dunlop Cup 600, проходившей на трассе Кремона, трагически погиб итальянский 39-летний пилот Габриэле Коттини. Итальянская федерация мотоциклетного спорта выразила соболезнования семье и близким гонщика.

Сообщается, что гонка не была прервана после инцидента. Организаторы приняли решение завершить запланированные заезды, посвятив победы памяти Коттини. Торжественные церемонии на подиуме отменили в знак траура.

В итальянском мотоспортивном сообществе Габриэле Коттини был заметной фигурой. Он активно участвовал в крупных гонках и часто оказывался в числе победителей.