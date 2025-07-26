Гоночный болид влетел в зрителей на ралли во Франции, двое погибли на месте
La Montagne: Во Франции два зрителя ралли погибли при съезде автомобиля с трассы
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Два зрителя погибли в результате трагического инцидента на Ралли-де-ла-Фурм во Франции, когда гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу. Об этом сообщает региональное издание La Montagne со ссылкой на данные префектуры.
«Очень серьёзная авария произошла утром в субботу, 26 июля, на Ралли-де-ла-Фурм вблизи Арланк в Пюи-де-Дом. Один из автомобилей участников сошёл с дороги и въехал в зрителей. Два зрителя погибли», — передаёт газета.
По данным властей, один человек получил тяжёлые травмы и был экстренно госпитализирован с помощью вертолёта. Ещё один пострадавший отделался легкими повреждениями. На место происшествия немедленно выехали жандармы и спасательные бригады.
Авария произошла во время этапа ралли в центральной части Франции. Точные причины вылета автомобиля с трассы устанавливаются. Местные власти начали расследование инцидента, который стал одним из самых трагических за последние годы в истории французского автоспорта.
А накануне вечером жёсткое ДТП случилось в Тамбове. Легковой автомобиль на высокой скорости влетел в людей, переходивших пешеходный переход на разрешающий сигнал светофора. Сообщалось, что пострадавших трое.