Гоночный болид влетел в зрителей на ралли во Франции, двое погибли на месте

Два зрителя погибли в результате трагического инцидента на Ралли-де-ла-Фурм во Франции, когда гоночный автомобиль вылетел с трассы и врезался в толпу. Об этом сообщает региональное издание La Montagne со ссылкой на данные префектуры.

«Очень серьёзная авария произошла утром в субботу, 26 июля, на Ралли-де-ла-Фурм вблизи Арланк в Пюи-де-Дом. Один из автомобилей участников сошёл с дороги и въехал в зрителей. Два зрителя погибли», — передаёт газета.

По данным властей, один человек получил тяжёлые травмы и был экстренно госпитализирован с помощью вертолёта. Ещё один пострадавший отделался легкими повреждениями. На место происшествия немедленно выехали жандармы и спасательные бригады.