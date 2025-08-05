Гонщик Speed Demon насмерть разбился в попытке установить рекорд в «храме скорости»

60-летний участник команды Speed Demon Racing Крис Рашке погиб во время попытки побить рекорд скорости на ежегодном мероприятии «Неделя скорости» в солончаках Бонневилля в штате Юта, США. Об этом 4 августа сообщило агентство The Associated Press (AP).

По предварительным данным, гонщик не справился с управлением, что привело к аварии. Точные причины происшедшего пока не установлены — рассматриваются версии механической поломки, ошибки пилотирования или неблагоприятных погодных условий, которые нередко влияют на гонки в этом регионе. Трагедия случилась в воскресенье. Рашке потерял контроль над автомобилем спустя примерно 4 километра после старта.

Медики оперативно прибыли на место, но спасти гонщика не удалось — он скончался от полученных травм. На канале Adventure Guy в YouTube было опубликовано видео, где Рашке тестирует свой новый болид Speed Demon Streamliner за день до рокового заезда.

Карьера Рашке охватывала самые разные направления автоспорта: от трициклов до серийных машин, драг-рейсинга и рекордных заездов на скорость. Начав работу на трассе Ventura Raceway, он позже прославился в компании Duttweiler Automotive, занимавшейся разработкой и эксплуатацией автомобилей Buick для драг-рейсинга в 80-х и 90-х годах.

В конце 1990-х он вошёл в состав команды Speed Demon, где сотрудничал со знаменитым гонщиком Джорджем Потитом, который более 50 раз преодолевал отметку в 400 миль в час. Именно он установил действующий рекорд скорости на солончаках Бонневилля — 756 км/ч (470,733 миль/ч) в 2020 году, управляя моделью Speed Demon 715 с двигателем Chevrolet. После смерти Потита в июле 2024 года Рашке занял его место в команде.

Расследованием инцидента занимаются Управление по расследованию ДТП (SCTA) и шериф округа Туэле.