6 сентября, 10:27

В России задержали французского путешественника, проехавшего всю Евразию на велосипеде

Французский велосипедист задержан за незаконное пересечение границы в Приморье

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl

44-летнего французского путешественника Софиана Сехили взяли под стражу по обвинению в незаконном пересечении границы во Владивостоке. 2 сентября велотурист рассказал в соцсетях, что был заблокирован на российско-китайской границе таможенниками после двух попыток въехать на территорию РФ через разные погранпункты.

«Провал, случившийся так близко к цели, — это душераздирающе. Теперь у меня есть десять месяцев, чтобы решить, хочу ли я снова побить этот рекорд, или он навсегда останется неудачей», — сообщил тогда путешественник.

Маршрут Сехили. Фото © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofianeshl

Сехили намеревался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде и опубликовал свой маршрут в соцсетях ещё месяц назад. Он начал маршрут в Лиссабоне и проехал всю Евразию, в том числе Таджикистан, Монголию и Китай. Планировал он завершить свой путь в российском Владивостоке, как пишет Le Monde, пересечь границу пытался незаконно.

Ранее в Турции туристке станцевавшей на флагштоке в Каппадокии инкриминировали неуважение к национальным символам, за которое ей теперь грозит до трёх лет тюрьмы. Она использовала его как шест.

