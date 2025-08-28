Россиянину на 99 лет запретили въезжать в Таиланд из-за кражи санкционных сыров из Европы

Мессенджер MAX
28 августа, 14:24

Россиянину запретили въезд в Таиланд на 99 лет за кражу сыров на 7 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

За кражу сыров и деликатесов на сумму около семи тысяч рублей турист из Владивостока был лишён права въезда в Таиланд на целых 99 лет. Об этом сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, 59-летний россиянин, приехавший с супругой на отдых, был задержан в супермаркете за попытку кражи продуктов. Мужчина спрятал в карманах шесть видов сыра на сумму более 2800 бат (около 7000 рублей) и попытался уйти без оплаты. В результате суд приговорил его к штрафу в 10 000 бат (почти 25 000 рублей), поместил в депортационную тюрьму и запретил дальнейший въезд в Таиланд.
Страстный любитель сыров вынес из магазина шесть видов сыра: голландский, пармезан, «Конте», «Эмменталь», «Кана Патано» и «Канетти Грано». В его карманах также нашлись чесночные анчоусы и две шоколадки. Свой проступок россиянин оправдал желанием попробовать редкие деликатесы.
Ранее в подмосковных Мытищах воры обчистили загородный дом столичного бизнесмена. Они вынесли три бутылки дорогого коллекционного вина и заменили часы Rolex на подделку. Ущерб предприниматель оценил в 2,4 миллиона рублей.

