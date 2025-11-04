Священник Павел Островский поддержал запрет продажи алкоголя до 21 года
Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Алексей Белкин
Идею поднять возраст легальной продажи алкоголя до 21 года и ввести жёсткие ограничения по времени и местам реализации поддержал священник Павел Островский. Свою позицию он озвучил в эфире авторской программы на радио Sputnik.
«Меня удивляют эти защитники алкоголя, которые говорят, что все эти ограничительные меры не работают. Это странно. Потому что есть страны, — Швеция, Финляндия — где достаточно строгие ограничительные меры. И в долгосрочной перспективе, да и в среднесрочной, мы видим, что это сработало», — отметил он.
По мнению Островского, продажу спиртного следует не только ограничить по возрасту, но и разрешить её только в определённое время и в крупных магазинах, чтобы алкоголь не находился в свободном доступе.
В качестве самой суровой меры он предложил ужесточить наказание для торговых точек, нарушающих правила. Священник заключил, что у магазина, продавшего алкоголь несовершеннолетним или в неположенное время, должна быть отозвана лицензия с конфискацией всего имущества, что означает полное закрытие такой точки.
Напомним, в России готовится значительное ужесточение возрастного ценза для продажи алкогольной продукции. Министерством здравоохранения внесён законопроект, устанавливающий планку совершеннолетия для определенных целей на уровне 21 года.
