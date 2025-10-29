Минздрав предложил запретить в России продажу алкоголя до 21 года
Обложка © Life.ru
В России готовится значительное ужесточение возрастного ценза для продажи алкогольной продукции. Федеральный законопроект, разработанный Министерством здравоохранения, предполагает повышение возрастного ограничения до 21 года, сообщает Mash.
Авторы законопроекта считают, что мозг окончательно формируется после 18 лет, и предлагают поднять возрастной порог. Законопроект получил поддержку в Рязани, ранее его одобрили в нескольких регионах ЦФО.
Принятие данного законопроекта приведёт к унификации возрастных ограничений на территории всей страны и существенно изменит правила розничной торговли алкогольной продукцией.
К слову, сомелье скептически отнёсся к предложению запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года, считая эту идею странной и непрактичной. Он провёл параллель с тем, что 18-летних россиян уже признают готовыми к воинской службе, что ставит под сомнение обоснованность возрастного ценза для алкоголя. Эксперт также предупредил, что запрет может, наоборот, подогреть интерес молодёжи к спиртному.
