Минздрав предложил запретить в России продажу алкоголя до 21 года

К слову, сомелье скептически отнёсся к предложению запретить продажу алкоголя лицам моложе 21 года, считая эту идею странной и непрактичной. Он провёл параллель с тем, что 18-летних россиян уже признают готовыми к воинской службе, что ставит под сомнение обоснованность возрастного ценза для алкоголя. Эксперт также предупредил, что запрет может, наоборот, подогреть интерес молодёжи к спиртному.