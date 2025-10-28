Фото с якобы убитым блогером Поздняковым прямо сейчас разлетаются в Сети

В Сети распространяется информация о том, что блогер Владислав Поздняков якобы был убит в Индонезии. По данным сомнительных ресурсов, инцидент произошёл у отеля Komodo Flores.

Телеграм-канал блогера остаётся неактивным с 12 часов дня по московскому времени. На опубликованных фотографиях видны телесные повреждения, похожие на огнестрельные ранения. При этом, некоторые источники ставят под сомнение достоверность информации, напоминая о прошлых случаях, когда Поздняков прибегал к подобным манипуляциям.

Официального подтверждения гибели блогера от российских дипломатических представительств пока не поступало. Также информация об инциденте отсутствует в местных индонезийских СМИ.

