Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 октября, 20:07

Фото с якобы убитым блогером Поздняковым прямо сейчас разлетаются в Сети

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

В Сети распространяется информация о том, что блогер Владислав Поздняков якобы был убит в Индонезии. По данным сомнительных ресурсов, инцидент произошёл у отеля Komodo Flores.

Телеграм-канал блогера остаётся неактивным с 12 часов дня по московскому времени. На опубликованных фотографиях видны телесные повреждения, похожие на огнестрельные ранения. При этом, некоторые источники ставят под сомнение достоверность информации, напоминая о прошлых случаях, когда Поздняков прибегал к подобным манипуляциям.

Официального подтверждения гибели блогера от российских дипломатических представительств пока не поступало. Также информация об инциденте отсутствует в местных индонезийских СМИ.

Петербуржца расстреляли на глазах у семьи из-за нелепой опечатки
Петербуржца расстреляли на глазах у семьи из-за нелепой опечатки

Ранее в Санкт-Петербурге в жилом комплексе «Царская столица» 50-летний мужчина застрелил известного архитектора Александра Супоницкого, после чего устроил пожар в его квартире и покончил с собой. Инцидент произошёл в результате давнего конфликта между соседями. Александр Супоницкий известен как архитектор станций метро «Горьковская», «Фрунзенская» и «Парк Победы», а также других значимых объектов в Санкт-Петербурге.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar