Эксперт оценил идею запретить в России продажу алкоголя до 21 года

Инициатива о возможном запрете продажи алкоголя до 21 года столкнётся с серьёзными правовыми противоречиями, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Он напомнил, что с 18 лет человек в России официально признаётся совершеннолетним — получает полную гражданскую ответственность и право заключать брак, поэтому предлагаемое ограничение создаст правовой дисбаланс.

Собеседник «Москвы 24» отметил, что подобные законопроекты неоднократно вносились ранее, но всегда получали отрицательные отзывы. По его словам, регионы не имеют права самостоятельно устанавливать возрастной ценз, хотя могут ограничивать продажу алкоголя в определённые даты, а текущая добровольная практика некоторых магазинов, отказывающихся продавать алкоголь до 21 года, часто приводит к конфликтам с потребителями.

Эксперт предложил предварительно протестировать инициативу в отдельных регионах, чтобы оценить реальные последствия — влияние на потребление суррогатного алкоголя, статистику отравлений и поведенческие модели молодёжи. Он также констатировал, что общее потребление алкоголя в России находится на историческом минимуме.

«В дальнейшем это только продолжится. Молодёжь пьёт меньше, это тенденция во всём мире. Связано это не только с экономическими причинами — алкоголь стал менее моден среди молодёжи», — уверен Шапкин.

Напомним, в России готовится значительное ужесточение возрастного ценза для продажи алкогольной продукции. Федеральный законопроект, разработанный Министерством здравоохранения, предполагает повышение возрастного ограничения до 21 года.