Нарколог объяснил, почему рюмка «для согрева» на морозе может стать последней

Популярная зимняя традиция согреваться алкоголем на морозе является крайне рискованной для организма. Об этом в интервью RT предупредил главный врач психиатрической и наркологической клиники, нарколог Руслан Исаев.

«Алкоголь действительно вызывает кратковременное ощущение тепла, расширяя периферические кровеносные сосуды. Кровь приливает к поверхности тела, человек чувствует приятное тепло, кожные рецепторы посылают в мозг сигнал: «Мне тепло». При этом внутренние органы, наоборот, начинают терять тепло — и внутренняя температура тела падает. На морозе это особенно опасно: человек может не заметить, что переохлаждается, поскольку притупляется чувствительность и замедляются защитные реакции», — отметил эксперт.

По словам врача, это основная причина, по которой многие случаи обморожения и смерти от холода связаны с приемом спиртного. Также Исаев добавил, что алкоголь в холодную погоду подвергает сердечно-сосудистую систему дополнительному стрессу. Специалист пояснил, что конфликт между согревающей реакцией тела через сужение сосудов и их расширением под действием алкоголя приводит к перепадам давления. Это грозит аритмией, спазмами сосудов мозга и сердца, а для гипертоников и сердечников может обернуться кризом, приступом стенокардии, инфарктом или инсультом.

Ранее стало известно, что потребление алкоголя в России достигло минимального значения за 25 лет, составив 7,84 литра на душу населения. Однако, по мнению Павла Шапкина, руководящего профильным центром и Нацсоюзом защиты прав потребителей, эти цифры не дают объективной картины. В комментарии для Life.ru эксперт заявил, что некорректно использовать для сравнения данные 1999 года.