Суд отказался признать существование безалкогольного джина

Суд Европейского союза окончательно запретил продавать на территории сообщества безалкогольные напитки под наименованием «джин». Такое решение было обнародовано пресс-службой высшей судебной инстанции ЕС.

Поводом для вердикта стал иск Германской Ассоциации социальной конкуренции к компании PB Vi Goods, занимавшейся реализацией так называемого безалкогольного джина. В ассоциации, которая борется с недобросовестными практиками рынка, настаивали, что по европейским стандартам джин обязан производиться на основе этилового спирта с добавлением можжевельника и иметь крепость не менее 37,5%. Разбирая этот спор, национальные судьи в Германии передали его на рассмотрение в Суд ЕС для трактовки общеевропейского законодательства.

Суд считает, что в праве ЕС есть чёткий запрет на продвижение и маркировку подобных напитков как «безалкогольный джин» в силу того факта, что этот напиток не содержит алкоголя. При этом суд пояснил, что компания PB Vi Goods не лишается права продавать свой продукт, но обязана использовать для него иное название.

Ранее сообщалось, что в России призвали продавать алкоголь в бутылках с указанием на них числа смертей, болезней и увольнений из-за привыкания к спиртному. Как считают создатели проекта, это побудит россиян к более осознанному употреблению алкоголя.