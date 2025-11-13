Составлена карта самых «‎быстро трезвеющих» регионов России

В октябре 2025 года потребление алкоголя в России достигло самого низкого показателя с 1999 года, составив 7,74 литра на человека. Географию трезвости составили «Ведомости».

Судя по статистике Минздрава за январь-октябрь 2026 года, топ самых «трезвых» регионов выглядит так: Чеченская республика — 0,15 литра алкоголя в среднем на человека, Ингушетия — 0,61, Дагестан — 0,89, Кабардино-Балкарская республика — 2,47, Карачаево-Черкесская республика — 2,69, Ставропольский край — 4,23, Северная Осетия — 4,47, Москва — 5,04, Ростовская область — 5,30, Республика Тыва — 5,51 литра.

Наибольшее сокращение употребления спиртного наблюдалось в ряде западных и восточных регионов, включая Калининградскую, Белгородскую, Смоленскую, Иркутскую и Еврейскую автономную области. При этом в целом за первые десять месяцев года показатель практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, остановившись на отметке 8,14 литра. Параллельно с этим официальные продажи алкоголя за три квартала 2025 года продемонстрировали снижение на 10%.

Разрыв между расчётным потреблением и розничными продажами эксперты частично объясняют увеличением доли неучтенного алкоголя, к которому относят самогон и продукцию нелегального рынка. Его доля выросла с 16% до четверти от общего объема, а наиболее значительный рост теневого потребления зафиксирован в Ненецком и Чукотском автономных округах, Еврейской автономной области и Пензенской области.

По мнению доцента кафедры менеджмента РАНХиГС в Санкт-Петербурге Максима Черниговского, снижение потребления алкоголя в России связано с повышением акцизов и ужесточением региональных ограничений на продажу спиртного. К сентябрю текущего года цены на алкогольную продукцию уже выросли на 12% в годовом выражении, а с начала следующего года ожидается очередное повышение акцизов для всех категорий напитков. Это продолжение тенденции, поскольку акцизы уже были увеличены в 2025 году. В качестве стратегической цели Минздрав планирует снизить среднедушевое потребление алкоголя до 7,8 литра к 2030 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России готовится значительное ужесточение возрастного ценза для продажи алкогольной продукции. Минздрав выступил с инициативой поднять возрастную планку до 21 года.