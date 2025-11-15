Россия и США
15 ноября, 09:06

В России могут ограничить продажу детям напитков, имитирующих алкоголь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bogdan Kovenkin

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram-канале, что депутаты рассматривают возможность запрета продажи детям напитков, внешне и по вкусу напоминающих алкоголь, но не содержащих спирта. Он отметил, что в последнее время спрос на подобные товары среди несовершеннолетних увеличился.
Парламентарий обратил внимание на статистику экспертов: около 6% детей в возрасте 10–13 лет и примерно 21% (каждый пятый) подростков 16–17 лет употребляют безалкогольное пиво и вино. Он особо отметил, что подобное потребление наносит вред психике несовершеннолетних и создаёт угрозу для их здоровья.

«В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что в России готовится значительное ужесточение возрастного ценза для продажи алкогольной продукции. Министерством здравоохранения внесён законопроект, устанавливающий планку совершеннолетия для определенных целей на уровне 21 года.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Дети
  • Вячеслав Володин
  • Общество
