В России могут ограничить продажу детям напитков, имитирующих алкоголь

«В этой связи обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что в России готовится значительное ужесточение возрастного ценза для продажи алкогольной продукции. Министерством здравоохранения внесён законопроект, устанавливающий планку совершеннолетия для определенных целей на уровне 21 года.