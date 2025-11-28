В Вологодской области продолжают ужесточать правила продажи алкоголя

Вологодская область продолжает ужесточать правила торговли алкоголем. С 1 марта 2026 года в регионе вступают в силу новые ограничения для общепита и магазинов. Закон уже одобрен региональным парламентом, рассказали в пресс-службе заксобрания.

Согласно документу, небольшие кафе и бары, не соответствующие установленным требованиям, смогут продавать алкоголь только по выходным — с 12:00 до 23:00. Даже лицензированным заведениям в жилых домах, имеющим минимум 40 посадочных мест и официантов в форме, разрешат торговать спиртным лишь в эти же часы. При этом полноценные рестораны под новые правила не попадают.

Запретили и продажу алкоголя в магазинах, расположенных на цокольных этажах или имеющих вход со стороны подъезда. Ещё одно нововведение — полностью убрать алкоголь из трёхметровой зоны у касс.

В регионе уже действует одно из самых жестких в стране ограничений: с марта 2025 года алкоголь можно купить в будни лишь с 12:00 до 14:00, а также действует перечень праздничных и тематических дней, когда его продажа полностью запрещена.