Диетолог объяснила, почему нельзя заменять витамины овощами

Даже самый сбалансированный рацион сегодня не гарантирует поступление всех необходимых витаминов и минералов — и причина не в плохих привычках, а в истощённых почвах. Об этом заявила кандидат медицинских наук, диетолог и директор клиники эстетической медицины Маргарита Королёва в интервью «Радио 1».

«Надо смотреть источник, то есть где произрастал тот или иной продукт, надо учитывать, что почвы тоже стали менее минерализованными. Поэтому продукты, к сожалению, дефицитны по ряду компонентов», — пояснила она.

По словам эксперта, даже при идеальном выборе еды организму может не хватать ключевых микроэлементов, что напрямую влияет на уровень энергии, иммунитет и общее самочувствие. Королёва подчеркнула: в современных условиях качественного питания недостаточно — нужны осознанные добавки.

Ранее Life.ru сообщал, что российские учёные работают над созданием овощей, которые смогут заменить лекарства. Главная задача селекционеров не меняется: создание высокоурожайных и устойчивых к болезням и стрессам сортов и гибридов.