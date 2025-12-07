Путин в Индии
7 декабря, 14:42

Диарея оказалась признаком смертельных болезней

Обложка © freepik / jcomp

Диарея может быть симптомом нескольких опасных заболеваний, требующих немедленного обращения к врачу, предупредила гастроэнтеролог Инна Мазько. По её словам, прежде всего проблемы со стулом сопровождают острые кишечные инфекции, такие как сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус и энтеровирус.

Особую опасность представляют холера и брюшной тиф, вызывающие быстрое обезвоживание и тяжёлую интоксикацию, которые без своевременной помощи могут привести к летальному исходу. Ещё одним критическим состоянием, при котором возникает диарея, является тромбоз мезентериальных сосудов. В этом случае к жидкому стулу быстро присоединяются сильные боли в животе, а в кале появляется кровь.

Кроме того, диарея может наблюдаться на начальном этапе острой кишечной непроходимости, после чего сменяется задержкой стула, вздутием живота и схваткообразными болями. А ещё недуг может сигнализировать о раке кишечника, язвенном колите или заражении паразитами, заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее россиян предупредили о диарее из-за леденцов Sulā. Кроме того, диарея может атаковать после употребления китайского снека латяо.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

