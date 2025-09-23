Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 08:43

Сладость с сюрпризом: Россиян предупредили о диарее из-за леденцов Sulā

SHOT ПРОВЕРКА: Диетические леденцы Sulā могут вызвать расстройство желудка

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мультивитаминные леденцы без сахара Sulā могут стать причиной проблем с пищеварением, включая диарею. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, потребители жалуются на боли в животе и расстройство желудка после употребления 5-7 конфет. Как утверждает телеграм-канал, среди пострадавших есть и дети.

Уточняется, что проблемы вызывает сорбит — натуральный сахарозаменитель в составе леденцов, обладающий слабительным эффектом. По предварительным данным, в половине пачки содержится почти 30 граммов сорбитола. Врачи предупреждают, что такая доза может спровоцировать вышеописанный эффект у некоторых людей.

Примечательно, несмотря на предупреждение от производителя о возможных последствиях, многие потребители сталкиваются с побочными эффектами конфет неожиданно для себя. Это случается из-за того, что далеко не все читают описание на обратной стороне упаковки.

На полках российских супермаркетов нашли колбасу, способную вызвать рак
На полках российских супермаркетов нашли колбасу, способную вызвать рак

Ранее Life.ru рассказывал, что в окорочках российского производителя нашли сальмонеллу. Бактерия была обнаружена в торговой марке «Благояр». По предварительной информации, на компанию наложен административный штраф. Его сумма составила 750 тысяч рублей.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar