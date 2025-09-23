Сладость с сюрпризом: Россиян предупредили о диарее из-за леденцов Sulā

Мультивитаминные леденцы без сахара Sulā могут стать причиной проблем с пищеварением, включая диарею. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

По его данным, потребители жалуются на боли в животе и расстройство желудка после употребления 5-7 конфет. Как утверждает телеграм-канал, среди пострадавших есть и дети.

Уточняется, что проблемы вызывает сорбит — натуральный сахарозаменитель в составе леденцов, обладающий слабительным эффектом. По предварительным данным, в половине пачки содержится почти 30 граммов сорбитола. Врачи предупреждают, что такая доза может спровоцировать вышеописанный эффект у некоторых людей.

Примечательно, несмотря на предупреждение от производителя о возможных последствиях, многие потребители сталкиваются с побочными эффектами конфет неожиданно для себя. Это случается из-за того, что далеко не все читают описание на обратной стороне упаковки.