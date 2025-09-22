В окорочках российского производителя нашли сальмонеллу

Замороженные окорочка торговой марки «Благояр» содержали в себе бактерии рода Salmonella. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Проверяющие инспектировали предприятие «Ростовский бройлер», где и производится опасная продукция. Там зафиксировали несоблюдение обязательных санитарных норм. Одновременно с этим эксперты взяли образцы с полок московского торгового объекта, где лаборатория подтвердила наличие возбудителя в курином мясе. Заражённый товар беспрепятственно поступал в розничную продажу.

Как сообщает SHOT, на компанию наложен административный штраф, сумма которого составила 750 тысяч рублей. Уточняется, что производитель является частью агропромышленного холдинга «Ресурс», владеющего также маркой «Наша птичка».