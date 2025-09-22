В окорочках российского производителя нашли сальмонеллу
SHOT ПРОВЕРКА: Сальмонеллу нашли в курице марки Благояр
Замороженные окорочка торговой марки «Благояр» содержали в себе бактерии рода Salmonella. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.
Проверяющие инспектировали предприятие «Ростовский бройлер», где и производится опасная продукция. Там зафиксировали несоблюдение обязательных санитарных норм. Одновременно с этим эксперты взяли образцы с полок московского торгового объекта, где лаборатория подтвердила наличие возбудителя в курином мясе. Заражённый товар беспрепятственно поступал в розничную продажу.
Как сообщает SHOT, на компанию наложен административный штраф, сумма которого составила 750 тысяч рублей. Уточняется, что производитель является частью агропромышленного холдинга «Ресурс», владеющего также маркой «Наша птичка».
Ранее Life.ru рассказывал, что на московском предприятии «Дымовское колбасное производство» в партии свиного бескостного окорока от поставщика «Мираторг» нашли сальмонеллу. Более двух тонн продукции переместили на внешний склад во избежании её попадания на конвейер и дальнейшего распространения.