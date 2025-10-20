Диарея массово атакует российских школьников после употребления китайского снека латяо

У российских школьников участились случаи пищевых отравлений после употребления популярного китайского соевого продукта латяо. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на многочисленные жалобы детей и родителей.

Школьники массово жалуются на диарею после китайского снека латяо. © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Согласно свидетельствам пострадавших, даже несколько кусочков этого острого снека вызывают серьёзные расстройства пищеварения, включая диарею, изжогу, тошноту и боли в животе.

Школьники массово жалуются на диарею после китайского снека латяо. © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как поясняют эксперты, неокрепшая пищеварительная система детей не справляется с большим количеством консервантов, красителей и усилителей вкуса, содержащихся в продукте. Тренд на употребление латяо, распространившийся через социальные сети, привёл к массовым случаям гастритов и пищевых отравлений среди школьников по всей стране.

Ранее сообщалось, что мультивитаминные леденцы Sulā без сахара могут вызывать нарушения пищеварения, включая диарею. Сообщается, что некоторые потребители, в том числе дети, жаловались на боли в животе и расстройство желудка после употребления 5-7 конфет. Подобный эффект связан с содержанием сорбита — натурального сахарозаменителя со слабительными свойствами. По предварительным оценкам, половина упаковки продукта содержит около 30 граммов сорбитола.