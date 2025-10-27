Россия и США
27 октября, 09:47

Россиян одолела страшная диарея после пп-зефира известной марки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Natalia Hanin

Покупатели массово жалуются на серьёзные проблемы с пищеварением, включая сильную диарею, после употребления зефира без сахара под маркой Neo Botanica. О многочисленных случаях недомогания со схожими симптомами сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Покупатели Neo Botanica массово жалуются на диарею. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам пострадавших, даже после одной съеденной зефирки у них появлялись интенсивные боли в области живота, вздутие и острая диарея. Некоторые потребители отмечали, что болезненное состояние сохранялось на протяжении нескольких часов, при этом лекарства не приносили облегчения. Ощущения, по их словам, были сопоставимы с симптомами сильного пищевого отравления.

Покупатели Neo Botanica массово жалуются на диарею. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Изначально многие покупатели предполагали, что недомогание стало случайным совпадением, однако при повторной пробе негативная реакция повторялась. Ключевым ингредиентом в составе зефира является мальтит, который выступает в роли натурального подсластителя и известен своим слабительным воздействием. Люди выражают недоумение, что подобная реакция возникает после минимальной дозы продукта, которую они считают безопасной.

На упаковке производитель разместил предупреждение, что в сутки взрослому человеку рекомендуется употреблять в пищу одну или полторы зефирки. Тем не менее покупатели задаются вопросом, почему товар, вызывающий столь выраженные побочные эффекты, продолжает в свободном доступе присутствовать на полках магазинов. В телеграм-канале призвали потребителей быть аккуратными и внимательно читать информацию на упаковке.

Ранее сообщалось, что рыбные наггетсы, котлеты и вареники торговой марки «Сытый папа» могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Например, в рыбных наггетсах с сыром эксперты обнаружили превышение микроорганизмов в 2,1 раза.

Юлия Сафиулина
