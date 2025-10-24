Сектор Газа
Кишечную палочку нашли в наггетсах популярного в России бренда

Обложка © freepik

Полуфабрикаты торговой марки «Сытый папа», включая рыбные наггетсы, котлеты и вареники, могут представлять опасность для потребителей из-за серьёзных микробиологических нарушений. Результаты лабораторных экспертиз раскрыла SHOT ПРОВЕРКА.

В лабораторной экспертизе, проведённой в Ростовской области, обнаружено превышение микроорганизмов в рыбных наггетсах с сыром в 2,1 раза. Кроме того, кишечная палочка была найдена в тресковых котлетах и варениках с картофелем, луком и грибами. Образцы для анализа были взяты в «Ашане» в Ростовской области и московской «Пятёрочке».

Компания «Лина», производящая продукцию под маркой «Сытый папа», получила предостережения в сентябре.

Ранее сообщалось, что в замороженных овощных смесях бренда «Cвой урожай» выявлены серьёзные микробиологические нарушения. В частности, в продукции обнаружено значительное превышение содержания микроорганизмов и наличие кишечной палочки. Проверки, проведённые в Беларуси, установили, что смесь «Мексиканская» не соответствует нормам по нескольким показателям: общему количеству микроорганизмов, содержанию дрожжей (превышение в 45 раз) и наличию колиформных бактерий.

