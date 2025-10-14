Сектор Газа
Превышение микробов в 42 раза и кишечную палочку нашли в замороженной овощной смеси

Обложка © freepik

В популярных замороженных овощных смесях торговой марки «Cвой урожай» обнаружено многократное превышение уровня микроорганизмов и кишечная палочка. Об этом свидетельствуют данные лабораторных проверок, проведённых в Белоруссии, передаёт SHOT ПРОВЕРКА.

Исследования показали, что смесь «Мексиканская» не прошла контроль по нескольким параметрам: было выявлено повышенное общее содержание микроорганизмов, превышение количества дрожжей в 45 раз и наличие колиформных бактерий. В смеси «7 овощей» специалисты нашли избыток микробов в 1,5 раза и кишечную палочку.

В связи с выявленными нарушениями в Беларуси был введён запрет на ввоз и реализацию всей продукции производителя РПК. При этом овощные смеси данной торговой марки продолжают продаваться в российских сетевых магазинах.

Ранее сообщалось, что в продукции бренда «Мясновъ» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В частности, патогенные микроорганизмы выявили в «сэндвич-ролле с бужениной и пряно-горчичным соусом Мясновъ» и салате «Мимоза Мясновъ».

