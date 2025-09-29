Опасный сюрприз: В продукции российского бренда нашли кишечную палочку

В лабораторных испытаниях продукции бренда «Мясновъ» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Результаты исследований подтвердили наличие опасных микроорганизмов в нескольких товарах компании. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА.

В продукции бренда «Мясновъ» выявлены бактерии кишечной палочки. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Бактерии группы кишечной палочки нашли в «сэндвич-ролле с бужениной и пряно-горчичным соусом Мясновъ» и салате «Мимоза Мясновъ». Экспертиза, проведённая в августе, выявила кишечную палочку в продукции «МясновЪ-77». Предварительно компания предупредила покупателей о возможной опасности. Эти продукты продавались в сетевых магазинах «КуулКлевер».

Ранее при проверке сети русской кухни «Теремок» в заведении на Гоголевском бульваре, 3, выявили нарушение санитарных норм. Лабораторные исследования показали наличие кишечной палочки и превышение допустимого количества вредоносных бактерий в ряде блюд. В частности, патогенные микроорганизмы обнаружены в салатах «Окрошка на квасе», «Оливье» и «Русский Цезарь». Уровень бактерий в этих продуктах превышал норму в десятки раз — в салате «Оливье» и ряде фирменных блинов («Илья Муромец», «Ватрушка», «Морской богатырь») показатель был выше допустимого в тридцать раз.