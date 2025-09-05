Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
5 сентября, 12:46

Ресторан «Честная рыба» оказался не совсем честен с клиентами. Там нашли стафилококк

Кишечную палочку и стафилококк обнаружили в ресторане Честная рыба в Москве

Кишечную палочку и стафилококк обнаружили в ресторане «Честная рыба» в Москве. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В московском ресторане «Честная рыба» обнаружили кишечную палочку и золотистый стафилококк. Работу заведения приостановили на 60 дней после случая пищевой токсикоинфекции у посетительницы. Об этом сообщила SHOT ПРОВЕРКА.

Кишечную палочку и стафилококк обнаружили в ресторане «Честная рыба» в Москве. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Именно после обращения пострадавшей специалисты провели проверку ресторана и отобрали смывы для лабораторной экспертизы. Так, на одежде сушиста были выявлены бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк, способные вызвать диарею, рвоту, боли в животе и тяжёлые отравления.

Проверка также показала отсутствие необходимой маркировки на кухне и ненадлежащую обработку разделочного инвентаря. «Честную рыбу» привлекли к административной ответственности и постановили закрыть на два месяца.

Ранее результаты экспертизы продуктов из сети «Ашан» показали недопустимые находки: мясной клей, кишечную палочку и многократное превышение норм содержания микробов. В ходе проверки выяснилось, что образец докторской колбасы категории «А» под маркой «Село Зелёное», произведённый мясокомбинатом «Кунгурский», содержал кишечную палочку.

