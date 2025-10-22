Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 14:15

Россиянка обнаружила пару голубых перчаток в сосисках с завода «Черкизово»

Россиянка наткнулась на удивительную находку в пачке сосисок из магазина. Внутри изделий оказались силиконовые перчатки, вероятно, попавшие в продукцию во время производства. Об инциденте рассказал телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Россиянка купила сосиски, в которых оказались перчатки. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Россиянка купила сосиски, в которых оказались перчатки. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Как сообщается, девушка приобрела сосиски в магазине при заводе «Черкизово» в Ленинградской области. Необычную голубую находку она обнаружила в продукте через несколько дней, когда стала его разрезать. Тогда же она поняла, что в пачку попали чью-то перчатки.

Затем россиянка обратилась к производителю по электронной почте, предоставив жалобу. В ответ на её обращение компания запросила фотографии маркировки товара, включая наименование, дату производства и информацию об изготовителе. Однако товар был куплен на развес и не имел никакой маркировки, о чем девушка и сообщила. После этого компания перестала отвечать.

Москвичке раздробило зуб камнем, оказавшимся в «Ржаном чуде» из магазина
Москвичке раздробило зуб камнем, оказавшимся в «Ржаном чуде» из магазина

Ранее Life.ru сообщал о похожем инциденте с американкой Мэри Элизабет Смит, которая подала иск против нью-йоркского ресторана Create после обнаружения в курином ролле фрагмента человеческого пальца с ногтем. Пострадавшая получила серьёзную психологическую травму и долгое время проходила терапию.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Мария Любицкая
  • Новости
  • SHOT проверка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar