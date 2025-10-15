Москвичке раздробило зуб камнем, оказавшемся в «Ржаном чуде» из магазина

Москвичка сломала зуб, решив поесть хлеба за завтраком. Из-за неожиданной находки в еде девушке предстоит дорогостоящее лечение, сообщает телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка обнаружила камень в покупном хлебе. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сообщается, что девушка получила травму зуба при употреблении хлеба «Ржаное чудо» торговой марки «Каравай», обнаружив в продукте инородный предмет. Как сообщила пострадавшая, во время завтрака она почувствовала резкую боль — оказалось, что в хлебе находился камень, который расколол запломбированный зуб надвое.

Девушка отмечает, что производитель не ответил на её претензию, а теперь ей предстоит сложное стоматологическое лечение с удалением повреждённого зуба и установкой импланта.

Ранее Life.ru сообщал о похожем инциденте с американкой Мэри Элизабет Смит, которая подала иск против нью-йоркского ресторана Create после обнаружения в курином ролле фрагмента человеческого пальца с ногтем. Пострадавшая получила серьёзную психологическую травму и долгое время проходила терапию.