Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 декабря, 04:30

Врач рассказала, что такое «кортизоловый» живот и как с ним бороться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suzanne Tucker

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suzanne Tucker

Кортизоловый живот — это состояние, при котором происходит избыточное отложение висцеральной жировой ткани преимущественно в области передней брюшной стенки, при котором обхват талии у женщин составляет более 80 см, у мужчин более 94 см. Как пояснила в беседе с Life.ru врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Елизавета Севостьяненко, официально в медицине такой термин не используется.

Она отметила, что в разные периоды жизни этому подвержены оба пола: у женщин после 50–55 лет из-за снижения эстрогенов, у мужчин после 40 — из-за падения уровня тестостерона.

«Причины могут быть различными, начиная от образа жизни, наследственной предрасположенности и заканчивая разнообразными эндокринными состояниями, как физиологическими, так и патологическими. Уровень кортизола в крови сдаётся натощак в утренние часы с 7 до 9 утра, так как именно в это время отмечается наибольшая продукция стероидных гормонов», — рассказала врач.

Диетолог не нужен: Худеющая россиянка рассказала, кто помог ей сбросить вес
Диетолог не нужен: Худеющая россиянка рассказала, кто помог ей сбросить вес

Нормальные показатели варьируются от 80 до 400 нмоль/л, и утреннее превышение может быть физиологичным. По её словам, если значения ниже 80 нмоль/л, необходимо исключить приём глюкокортикостероидов и провести дообследование на надпочечниковую недостаточность.

Севостьяненко добавила, что при резком наборе веса, отложении жира на животе и лице при худых конечностях проводятся дополнительные исследования для исключения патологической продукции кортизола.

Основная профилактика развития так называемого «кортизолового» живота — это образ жизни, под которым подразумевается регулярная физическая активность, минимизация стрессовых нагрузок, возможность регулярно высыпаться, наладить здоровый сон (не менее 7,5 – 8 часов) и сбалансированное питание.

«Эти правила просты — важно следовать им и не пренебрегать своим здоровьем», — заключила эндокринолог.

Эндокринолог объяснила, когда за набор веса отвечают гормоны
Эндокринолог объяснила, когда за набор веса отвечают гормоны

Ранее диетолог раскрыла пользу и вред безалкогольного вина. Кроме того, врач рассказала, для кого опасны соления. А ещё россиянам объяснили, почему нельзя заменять витамины овощами.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar