Врач рассказала, что такое «кортизоловый» живот и как с ним бороться

Кортизоловый живот — это состояние, при котором происходит избыточное отложение висцеральной жировой ткани преимущественно в области передней брюшной стенки, при котором обхват талии у женщин составляет более 80 см, у мужчин более 94 см. Как пояснила в беседе с Life.ru врач-эндокринолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Елизавета Севостьяненко, официально в медицине такой термин не используется.

Она отметила, что в разные периоды жизни этому подвержены оба пола: у женщин после 50–55 лет из-за снижения эстрогенов, у мужчин после 40 — из-за падения уровня тестостерона.

«Причины могут быть различными, начиная от образа жизни, наследственной предрасположенности и заканчивая разнообразными эндокринными состояниями, как физиологическими, так и патологическими. Уровень кортизола в крови сдаётся натощак в утренние часы с 7 до 9 утра, так как именно в это время отмечается наибольшая продукция стероидных гормонов», — рассказала врач.

Нормальные показатели варьируются от 80 до 400 нмоль/л, и утреннее превышение может быть физиологичным. По её словам, если значения ниже 80 нмоль/л, необходимо исключить приём глюкокортикостероидов и провести дообследование на надпочечниковую недостаточность.

Севостьяненко добавила, что при резком наборе веса, отложении жира на животе и лице при худых конечностях проводятся дополнительные исследования для исключения патологической продукции кортизола.

Основная профилактика развития так называемого «кортизолового» живота — это образ жизни, под которым подразумевается регулярная физическая активность, минимизация стрессовых нагрузок, возможность регулярно высыпаться, наладить здоровый сон (не менее 7,5 – 8 часов) и сбалансированное питание.

«Эти правила просты — важно следовать им и не пренебрегать своим здоровьем», — заключила эндокринолог.