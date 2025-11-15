Эндокринолог объяснила, когда за набор веса отвечают гормоны

Врач-эндокринолог Центральной клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Таныгина в комментарии для «Газеты.ru» подробно объяснила механизм развития инсулинорезистентности и её связь с набором веса. Специалист отметила, что при этом состоянии клетки организма начинают хуже воспринимать инсулин, что вынуждает поджелудочную железу вырабатывать его в избыточном количестве.

Как пояснила Таныгина, любое вещество при передозировке может становиться ядом, и инсулин не является исключением. Этот гормон обладает выраженным липогенным действием: он не только способствует усвоению жиров, но и блокирует их расщепление при недостаточной калорийности питания. При инсулинорезистентности повышенный уровень инсулина в крови активно стимулирует накопление жировой ткани — причём опасного висцерального жира, который откладывается вокруг внутренних органов и нарушает их работу.

Для формирования инсулинорезистентности, по словам врача, необходимо сочетание двух ключевых факторов: регулярное употребление легкоусвояемых углеводов и малоподвижный образ жизни. Таныгина уточнила, что к легкоусвояемым углеводам относятся продукты, быстро повышающие уровень сахара в крови — прежде всего обычный сахар, который начинает усваиваться уже в ротовой полости, а также изделия из пшеничной и рисовой муки. Особую опасность представляют сладкие напитки с высоким содержанием сахара в максимально доступной форме.

Что касается гиподинамии, то она приводит не только к увеличению веса и ослаблению мышц, но и напрямую провоцирует развитие инсулинорезистентности. Врач подчеркнула, что физическая активность — будь то занятия спортом или обычные прогулки — значительно улучшает чувствительность клеток к инсулину, поскольку во время работы мышцы активно расходуют этот гормон.

Ранее врач рассказала, что трудности с потерей веса после родов у женщин обусловлены не только питанием, но и гормональными изменениями и стрессом, которые замедляют метаболизм. Специалист отметила, что наша склонность к жирной и сладкой пище имеет эволюционное происхождение: в прошлом это помогало выживать, стимулируя мозг приятными гормонами.