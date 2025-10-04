Древний инстинкт: Врач объяснила, почему женщины не могут похудеть после родов

Набор веса после родов часто связан не только с изменениями в питании, но и с гормональными сдвигами и хроническим стрессом, нарушающими обмен веществ. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам эксперта, в некоторых случаях вес после завершения грудного вскармливания возвращается к норме самостоятельно, однако нередко избыточные килограммы, набранные при беременности, сохраняются

«Но бывает и так, что во время беременности набирается слишком много веса, или после родов мамочки сидят дома, оказываются в послеродовой депрессии, которую многие «заедают» сладким», — добавила врач в беседе с «Вечерней Москвой».

Специалист пояснила, что тяга к высококалорийной пище имеет глубокие эволюционные корни, так как в древности мозг поощрял добычу жирного и сладкого выработкой гормонов, повышающих настроение, что было залогом выживания. У современных матерей, которые вынуждены постоянно ухаживать за ребёнком и вставать по ночам, серьёзно нарушаются циркадные ритмы, из-за чего гормон стресса кортизол не успевает утилизироваться.

Для решения проблемы диетолог рекомендует рассчитать индивидуальную норму калорий, необходимую для создания их дефицита без вреда для здоровья. Она рассказала, что для начала можно вычислить количество энергии, затрачиваемое на базовый обмен веществ.

Ранее диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, как снизить суточную калорийность, не обрекая себя на голод и усталость. Эксперт считает, что главный промах — это игнорирование питательной ценности в угоду подсчёту калорий. Поэтому она советует перейти на здоровые источники энергии и практиковать дробное питание (пять небольших приёмов пищи в день).