Дело не в лени: Врач назвала неочевидную причину снижения успеваемости у школьников

Быстрая утомляемость и снижение успеваемости у школьников могут свидетельствовать о дефиците витаминов. Об этом сообщила врач-диетолог Анна Басова.

«Это не потому, что он ленивый, а потому что он действительно сильно устаёт, не выносит учебные нагрузки, у него нет мотивации, нет желания», — пояснила она в разговоре с «Радио 1».

Специалист отметила, что первым тревожным сигналом для родителей должно стать изменение в поведении и самочувствии ребёнка. По её словам, к внешним признакам авитаминоза относятся сухость кожи, ломкость волос и ногтей, что может указывать на недостаток железа, а также частые простуды, связанные с ослаблением иммунитета.

Басова рекомендует не дожидаться глубокого дефицита, а дважды в год проводить профилактические обследования, включающие общий анализ крови и консультацию педиатра. Она подчеркнула, что при появлении стойкой усталости, потери интереса к учёбе и внешних изменений не следует заниматься самолечением, а необходимо обратиться к специалисту.

Ранее Life.ru рассказывал, что депутаты ЛДПР предлагают внести изменения в режим посещения школы. Основных момента два: во-первых, учебную неделю могут сделать исключительно пятидневной, а во-вторых начало занятий перенесут с восьми часов на девять.