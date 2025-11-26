Диетолог не нужен: Худеющая россиянка рассказала, кто помог ей сбросить вес

Попытки похудеть по-настоящему — без голодовок, но с пересчётом калорий и взвешиванием каждой порции — знают все: это изнурительно. Готовые рационы от модных нутрициологов тоже не спасают: не учитывают семейные привычки, оставляют «странные» остатки продуктов и требуют идеального планирования закупок. В итоге большинство срывается уже через пару недель.

Журналист РИА «ФедералПресс» Вероника долгое время пробовала оба пути — и подсчёт КБЖУ, и питание по шаблонным меню — но признаться, что ни один не выдерживает реальной жизни с работой, детьми и 30 минутами на готовку. Пока не попробовала нейросеть. Вместо дорогого консультанта она загрузила в ИИ свои параметры, предпочтения семьи, бюджет и даже вопрос «что делать с остатками курицы» — и получила гибкое, практичное меню без стресса и весов на кухне.

По её словам, особенно хорошо с этой задачей справилась нейросеть Claude: она не просто генерирует список блюд, а входит в роль диетолога, учитывает доступные продукты упаковками, предлагает варианты переработки остатков и даже планирует закупки. В результате похудение перестаёт быть подвигом — и становится частью повседневной жизни.

Ранее сообщалось, что россияне массово переключились на препараты для похудения — продажи жиросжигающих БАДов взлетели до рекордных значений. Согласно статистике, БАДы сегодня фигурируют уже в 10% всех аптечных чеков, причём более 30% от общего объёма продаж этой категории товаров обеспечивают онлайн-площадки. Особенно резкий рост наблюдается в сегменте препаратов, позиционируемых в качестве аналогов «Оземпика». Если спрос на сам инновационный препарат в аптечных сетях увеличился пятикратно, то на его так называемые «аналоги» в интернете — в две с половиной тысячи раз.