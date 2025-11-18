Россияне ринулись худеть: продажи «псевдо-Оземпика» в России выросли в 2500 раз

Россияне массово переключились на препараты для похудения — продажи жиросжигающих БАДов взлетели до рекордных значений. Как выяснила «База», уже каждый десятый аптечный чек содержит такие добавки, а ещё более третьего объёма продаж приходится на маркетплейсы.

Особенно быстро растёт спрос на средства, позиционируемые как аналоги Оземпика. Если оригинальный препарат за год стали покупать в аптеках в пять раз чаще, то «псевдо-оземпики», продающиеся онлайн, показали взрывной рост — их продажи увеличились в 2,5 тысячи раз.

По оценке аналитиков «Платформы ОФД», бум связан сразу с несколькими факторами: агрессивным маркетингом производителей и всё более выраженной модой на ЗОЖ, снижение веса и контроль аппетита.

А ранее 51-летний певец Робби Уильямс оказался под серьёзной угрозой для здоровья после курса популярных инъекционных средств для снижения веса. Артист, который ранее открыто говорил о недовольстве своей внешностью, использовал препараты, изначально предназначенные для лечения диабета. Однако быстрый сброс веса привёл к осложнениям — теперь, по данным СМИ, музыканту грозит ухудшение зрения.