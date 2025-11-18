Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 ноября, 09:14

Россияне ринулись худеть: продажи «псевдо-Оземпика» в России выросли в 2500 раз

В России резко выросли продажи жиросжигающих БАДов и аналогов Оземпика

Обложка © Frankfurt/Main

Обложка © Frankfurt/Main

Россияне массово переключились на препараты для похудения — продажи жиросжигающих БАДов взлетели до рекордных значений. Как выяснила «База», уже каждый десятый аптечный чек содержит такие добавки, а ещё более третьего объёма продаж приходится на маркетплейсы.

Самый тяжёлый пациент: В Новосибирске ребёнок с ожирением достиг веса в 228 кг
Самый тяжёлый пациент: В Новосибирске ребёнок с ожирением достиг веса в 228 кг

Особенно быстро растёт спрос на средства, позиционируемые как аналоги Оземпика. Если оригинальный препарат за год стали покупать в аптеках в пять раз чаще, то «псевдо-оземпики», продающиеся онлайн, показали взрывной рост — их продажи увеличились в 2,5 тысячи раз.

По оценке аналитиков «Платформы ОФД», бум связан сразу с несколькими факторами: агрессивным маркетингом производителей и всё более выраженной модой на ЗОЖ, снижение веса и контроль аппетита.

В СССР на этих чудо-напитках худели абсолютно все — 3 рецепта полезного киселя без сахара
В СССР на этих чудо-напитках худели абсолютно все — 3 рецепта полезного киселя без сахара

А ранее 51-летний певец Робби Уильямс оказался под серьёзной угрозой для здоровья после курса популярных инъекционных средств для снижения веса. Артист, который ранее открыто говорил о недовольстве своей внешностью, использовал препараты, изначально предназначенные для лечения диабета. Однако быстрый сброс веса привёл к осложнениям — теперь, по данным СМИ, музыканту грозит ухудшение зрения.

Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar